Sonda giapponese riporta sulla terra frammenti di asteroide

(ANSA) - TOKYO, 06 DIC - Una sonda giapponese ha riportato sulla Terra preziosi campioni prelevati da un lontano asteroide, che potrebbero fornire informazioni utili sulla nascita del nostro universo. La sonda Hayabusa-2 ("falco pellegrino" in giapponese) è stata lanciata nel 2014 e l'anno scorso è riuscita a prelevare cento milligrammi di particelle dall'asteroide Ryugu ("palazzo del drago"), situato a più di 300 milioni di chilometri dalla Terra.

Gli scienziati sperano che questi campioni, chiusi in una piccola capsula atterrata questa notte, forniscano indizi sulla nascita del sistema solare 4,6 miliardi di anni fa. La composizione di grandi corpi celesti come la Terra cambia radicalmente dopo la loro formazione, sotto l'effetto della temperatura e della pressione, a differenza di quella degli asteroidi, che sono molto più piccoli, ha spiegato il capo missione Makoto Yoshikawa. "Possiamo quindi pensare che ci siano ancora sostanze che risalgono a 4,6 miliardi di anni fa". La possibile presenza di materiale organico potrebbe dirci come è nata la vita sulla Terra, ha aggiunto.

La capsula contenente i campioni è entrata nell'atmosfera terrestre poco prima delle 2:30 di domenica mattina ora giapponese, lasciando una traccia simile a quella di una stella cadente. Le particelle di asteroide saranno sottoposte ad esami preliminari in Australia per rilevare emissioni di gas prima di essere spediti in Giappone. La metà del materiale raccolto sarà condiviso tra Jaxa (l'agenzia spaziale giapponese), la NASA e altre organizzazioni internazionali, il resto sarà conservato per studi futuri. (ANSA).