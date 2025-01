In Cile crollano i permessi di residenza fissa per i migranti

I permessi di residenza definitiva concessi in Cile su richiesta di stranieri nel 2024 sono diminuiti di oltre la metà, passando dai 213mila accolti nel 2023 agli appena 105mila dell'anno scorso. I dati sono stati forniti dal Servizio cileno delle migrazioni e diffusi oggi dal sito web del quotidiano La Tercera.

Delle persone straniere a cui è stato concesso il permesso, la maggior parte vive nella Regione Metropolitana della capitale Santiago, con il 64%. Il resto è distribuito principalmente nelle regioni di Antofagasta, porto di oltre 360mila abitanti nel nord del Cile (9%) e nella città di Valparaíso (5%), nel centro del Paese. Per quanto riguarda la loro distribuzione per nazionalità, il 34% è venezuelano, il 23% peruviano e il 12% haitiano.

In un'analisi del periodo 2001 al 2024, la percentuale più alta di richieste di residenza definitiva accolte corrispondeva a migranti dal Venezuela, pari al 30% del totale, seguiti dai peruviani, circa il 20%, e dai colombiani, il 12%, totalizzando fino ad oggi più di un milione e trecentomila stranieri che hanno scelto di vivere nel Paese sudamericano negli ultimi 23 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA