Cile, il Parlamento approva la riforma del sistema pensionistico

Il Parlamento cileno ha approvato un progetto di legge presentato dal presidente Gabriel Boric volto a riformare il sistema pensionistico privato, ereditato dalla dittatura del generale Augusto Pinochet (1973-1990). Dopo l'ok di lunedì scorso del Senato, il testo è stato approvato dalla Camera, con 110 voti a favore e 38 contrari dopo un accordo tra i deputati della coalizione di governo e Chile Vamos, coalizione di centro-destra, riporta il sito del quotidiano La Tercera.

"Oggi, dopo 43 anni, è stata approvata una riforma delle pensioni che cambia il volto di ciò che la dittatura ha messo in atto in questo Paese nel 198", ha celebrato il ministro del Lavoro Jeannette Jara in una conferenza stampa. La riforma era stata promossa dal governo Boric nel 2022 e, secondo l'ultimo sondaggio Cadem, è stata sostenuta dal 60% della popolazione cilena.

Il disegno di legge riforma radicalmente il modello introdotto nel 1981 dal generale Augusto Pinochet, in base al quale i lavoratori finanziano da soli la propria pensione, senza alcun contributo da parte del datore di lavoro, compresi i dipendenti pubblici. Il disegno di legge prevede ora che le aziende contribuiscano con l'8,5%, mentre i dipendenti continueranno a pagare il 10%.

Dei 600.000 pensionati cileni, la metà riceve l'equivalente di circa 350 dollari al mese e, con la riforma, le pensioni aumenteranno tra il 14% e il 35%, secondo le stime del governo.





