Brasile, autorizzato l'uso di 663 nuovi pesticidi nel 2024

Con 663 nuovi pesticidi autorizzati all'uso nelle piantagioni brasiliane, il Paese ha registrato nel 2024 il record di rilasci di agrotossici delle serie storiche iniziate nel 2000. Secondo i dati del ministero dell'Agricoltura lo scorso anno è stato introdotto in commercio il 19% in più di prodotti rispetto al 2023. Si tratta in particolare di 541 generici, 15 sostanze chimiche e 106 prodotti di origine biologica.

L'aumento è stato favorito dalla norma approvata dal governo di Luiz Inácio Lula da Silva, che ha stabilito termini più brevi per la registrazione e l'autorizzazione. Nota come Legge sui pesticidi, semplifica anche le regole per la ricerca, la produzione e la commercializzazione degli agrotossici.

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e diverse Ong internazionali e hanno espresso preoccupazione per l'uso intensivo di pesticidi in Brasile. L'aumento delle sostanze autorizzate riflette "la continuità di un modello agricolo che ignora gli effetti negativi dell'uso intensivo di prodotti chimici, dando priorità al profitto rispetto alla salute pubblica e all'ambiente", hanno affermato i rappresentanti della Campagna permanente contro i pesticidi e per la vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA