Messico, 'I colloqui con il governo Usa continuano'

Una settimana dopo l'insediamento di Donald Trump, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha affermato che 'i colloqui con gli Stati Uniti continuano, poiché siamo obbligati dal nostro popolo ad avere buoni rapporti'.

Intervistata durante una visita nello stato di Oaxaca, la responsabile dell'esecutivo ha assicurato che 'i nostri fratelli migranti sono brave persone, lavoratori che fanno molto per l'economia dei due Paesi' ed ha aggiunto che nella sua prossima conferenza stampa parlerà della revisione dell'accordo di libero scambio nordamericano e spiegherà il caso dell'aereo con i migranti che, secondo alcuni media, non è stato accolto in territorio messicano.



