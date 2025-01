El Salvador: Bukele condona le multe stradali

Il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha annunciato che invierà una proposta all'Assemblea legislativa per cancellare le multe stradali imposte dal 20 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025 nell'ambito della recente riforma della legge sui trasporti terrestri.

"Molte persone sostengono che il governo ha implementato le nuove norme esclusivamente per raccogliere fondi. Niente di più lontano dalla verità", si legge in una nota del capo dell'esecutivo pubblicata su X. "Affinché non ci siano dubbi — prosegue il testo — invierò all'Assemblea legislativa una proposta di decreto per condonare il 100% delle multe imposte ai sensi della nuova normativa, approvata il 20 dicembre 2024, fino ad oggi".

"Nessuno dovrà pagare le multe emesse tra quelle date", ha aggiunto il capo dello Stato, che ha assicurato che la prossima settimana saranno fornite informazioni sul meccanismo di rimborso per le persone che hanno già pagato.

Secondo Bukele, dopo gli omicidi, gli incidenti stradali sono la seconda causa di morte in El Salvador.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA