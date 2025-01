Colombia, 32mila sfollati per la violenza nel Catatumbo

È salito a 32mila il numero delle persone sfollate a causa della violenza in corso nella regione di Catatumbo, nel nord-est della Colombia: lo ha riferito il Difensore civico, Iris Marín.

Il maggior numero di sfollati si concentra nella città di Cúcuta, con 15.000, seguita da Ocaña con 11.000 e Tibú con 5.300, ha affermato Marín presentando un bilancio in un videomessaggio trasmesso alla stampa sulla situazione nella zona, dove la guerriglia dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) è coinvolta in scontri con altri gruppi armati.

Secondo le stime delle autorità colombiane, finora almeno 80 persone sono morte nel conflitto a fuoco. Marín non ha aggiornato il bilancio delle vittime nel suo ultimo rapporto, anche se ha specificato che tra le vittime ci sono cinque firmatari della pace e che 35 corpi sono stati consegnati all'Istituto nazionale di medicina legale e scienze forensi.





