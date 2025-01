In El Salvador a gennaio sussidio per le bollette

Il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha annunciato un sussidio governativo per il pagamento delle bollette dell'acqua e dell'elettricità, di cui beneficerà il 95% della popolazione del Paese.

Il governo pagherà fino a 80 dollari per le bollette della luce e fino a 30 per quelle dell'acqua potabile. "Si capisce che chi consuma più di 30 dollari d'acqua lo fa perché può permetterselo", ha affermato il capo dello Stato.

Bukele ha assicurato che il sostegno economico è stato concepito per favorire la popolazione dopo le spese di fine anno e di gennaio e che non verrà applicato ai locali commerciali e alle strutture industriali.



