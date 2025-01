Argentina annuncia l'arresto di un presunto terrorista islamico

La ministra della Sicurezza argentina Patricia Bullrich ha annunciato l'arresto di un presunto terrorista legato allo Stato islamico, al termine di un'attività investigativa durata nove mesi che ha contato sulla partecipazione del servizio di Intelligence nazionale e dello statunitense Fbi.

Secondo le informazioni fornite in una conferenza stampa, David Nazareno 'Naza' Avila era "in fase avanzata" nell'organizzazione di un attentato.

Bullrich ha evidenziato che il successo dell'operazione che ha sventato l'azione è stato ottenuto grazie alle informazioni ottenute da un agente sotto copertura che per mesi ha monitorato da vicino i movimenti di Avila, raccogliendone le confessioni e partecipando alle riunioni di gruppi radicalizzati a cui l'indagato prendeva parte.

L'inchiesta ha portato alla luce una fiorente propaganda jihadista, manuali per la fabbricazione di esplosivi, messaggi antisemiti e collegamenti con reti internazionali di radicalizzazione. "Questo estremista ha utilizzato Telegram con messaggi criptati - alcuni dei quali abbiamo dovuto tradurre - TikTok e Instagram per diffondere l'ideologia dell'odio e cercare di reclutare giovani argentini per trasformarli in carne da macello per queste organizzazioni terroristiche", ha spiegato la ministra.

Il presunto terrorista viveva in una regione remota della provincia di Río Negro e lavorava per una società di corrieri che gli consentiva di spostarsi e scegliere i suoi obiettivi nel Paese senza destare sospetti.



