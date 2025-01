Brasile: Lula silura il capo della comunicazione istituzionale

Il pubblicitario Sidônio Palmeira assumerà la guida della Segreteria per la comunicazione sociale del governo brasiliano (Secom) dal prossimo 9 gennaio. Il professionista, già coordinatore della campagna elettorale vittoriosa del presidente Luiz Inacio Lula da Silva nel 2022, sostituisce il deputato Paulo Pimenta, licenziato oggi al termine di un periodo di tensioni interne al governo causate dagli scarsi risultati raggiunti dalla comunicazione istituzionale del Planalto.

"Il presidente vuole una persona con un profilo differente alla guida della Secom. Un professionista della comunicazione con esperienza", ha detto Pimenta in una conferenza stampa.

Specialista in marketing politico, Palmeira ha affermato che "il governo è obbligato a comunicare al meglio quello che fa" e in modo "non analogico".

Il capo dello Stato aveva già annunciato a dicembre di voler "apportare le correzioni necessarie" per migliorare la comunicazione del governo, lamentando il predominio della destra sui social media e sostenendo che le azioni della sua amministrazione non riuscissero a raggiungere adeguatamente la popolazione. Negli ultimi due anni di mandato, il presidente punta migliorare io suo gradimento presso i brasiliani, in calo negli ultimi mesi.

La Secom, equiparata a ministero, è responsabile della formulazione e dell'attuazione della politica di comunicazione e diffusione delle azioni e dei programmi del governo federale, oltre che curare la pubblicità e i rapporti con la stampa.





