'Bolsonaro rischia 20 anni per i fatti dell'8 gennaio 2023'

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, il generale e suo ex ministro della Difesa, Walter Braga Netto, insieme ad altri accusati del presunto tentativo di colpo di Stato dell'8 gennaio 2023 potrebbero essere "condannati a 20 anni o più di carcere" dalla Corte suprema del Brasile (Stf), secondo le stime degli avvocati difensori dei 37 indagati.

L'inchiesta della polizia federale, che contiene quasi 900 pagine ed è all'esame della Procura generale, indica Bolsonaro come il "leader" della presunta organizzazione criminale responsabile dell'invasione e successiva depredazione delle sedi istituzionali a Brasilia. Gli attacchi saranno ricordati domani in una cerimonia guidata dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Finora la Stf ha condannato a pene fino a 17 anni di carcere 371 autori o istigatori del tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali del 2022.



