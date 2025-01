Lula invita i vertici forze armate a cerimonia sul fallito golpe

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha convocato i comandanti delle forze armate verde-oro alla cerimonia al palazzo del Planalto, battezzata "Democrazia incrollabile", per ricordare il fallito colpo di stato dell'8 gennaio di due anni fa. L'informazione è stata confermata al canale tv Cnn Brasil dal ministero della Difesa brasiliano, che ha assicurato la presenza dei comandanti dell'Esercito, il generale Tomás Paiva, dell'Aeronautica, il generale Marcelo Damasceno, e della Marina, l'ammiraglio Marcos Olsen, all'evento di commemorazione che vedrà presenti anche i presidenti del Senato, Rodrigo Pacheco, e della Corte Suprema, il giudice Luis Roberto Barroso.

A detta di Cnn Brasil, la presenza dei comandanti delle forze armate quest'anno è carica di simbolismo e l'evento di quest'anno sarà diverso da quello del 2024. Sia per la location, 12mesi fa si svolse in Parlamento, sia per il nome dato alla cerimonia commemorativa, che nel 2024 era stata chiamata "Democrazia irremovibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA