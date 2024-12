Colombia, negli ultimi 10 anni le nascite in calo del 43,6%

Le nascite in Colombia si sono ridotte del 43,6% negli ultimi 10 anni: lo rende noto il Catasto nazionale, precisando che nel 2014 ne sono state registrate 742.610 contro le 419.002 di quest'anno. L'Istituto non ha rivelato le ragioni del calo, ma solo che è stato più accentuato in quattro dipartimenti, tra cui Antioquia (nord-ovest) dove il numero delle nascite è passato dalle 78.186 di dieci anni fa alle 49.018 del 2024.

I dati diffusi dal Catasto coincidono con un recente rapporto del Dipartimento amministrativo nazionale di statistica, secondo cui le nascite sono scese del 15,2% nei primi sette mesi con un totale di 255.055, la cifra più bassa da quando viene raccolto questo tipo di informazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA