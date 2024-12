Procura Venezuela, gendarme argentino Gallo in carcere Caracas

Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha detto che il gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenuto in Venezuela dall'8 dicembre scorso, è tenuto in isolamento in un carcere di Caracas senza la possibilità di comunicarsi con la sua famiglia e che gli è stato negato il diritto di essere difeso da un avvocato di sua fiducia.

Saab lo ha dichiarato in un'intervista concessa al quotidiano argentino Clarín, in cui si è rifiutato di dettagliare in quale carcere sia detenuto Gallo perché "l'informazione per ora è riservata, in virtù della gravità dei reati investigati", limitandosi solo a dire che si trova a Caracas.

Il procuratore generale ha anche confermato che, dopo più di 20 giorni di detenzione, a Gallo non è stato concesso il diritto di essere difeso da un avvocato di sua fiducia ma che "sta ricevendo assistenza legale statale" come "qualsiasi cittadino" in Venezuela.

Saab ha aggiunto che non sinora non sono state consentite visite (la compagna e il figlio di Gallo vivono a Caracas) né chiamate della sua famiglia, giustificando tale isolamento perché "il signor Gallo è sotto inchiesta, in un processato per reati estremamente gravi che miravano a attentare alla pace" del Venezuela.

Nell'intervista il procuratore generale venezuelano ha anche rifiutato di informare Clarin quale sia il giudice che sta processando Gallo e quali siano le presunte prove che lo incriminerebbero per i reati che gli vengono imputati.



