Rio de Janeiro avrà un parco dedicato al turismo evangelico

Il Comune di Rio de Janeiro inizierà nel 2025 la costruzione del parco a tema cristiano 'Terra Prometida', con l'obiettivo di diventare una delle principali destinazioni del turismo evangelico in Brasile.

Situato nella zona ovest della città, il progetto comprende attrazioni come la Cima del Monte Sinai, il Sentiero del Mar Rosso, il Sentiero del Monte e il Sentiero dell'Acqua, che dovrebbe consolidarsi come uno dei più grandi centri di battesimo evangelico del Paese.

L'opera è il risultato dell'alleanza politica tra il sindaco Eduardo Paes, alleato del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, e un settore del movimento evangelico di Rio guidato dal pastore e deputato centrista Otoni de Paula.

Paes, rieletto sindaco a ottobre, ha inserito il parco tematico tra i progetti prioritari del suo quarto mandato, che inizierà a gennaio.

"È interessante notare che nella città del Cristo Redentore verrà realizzato un progetto ambizioso volto al turismo evangelico di massa", ha evidenziato Rodrigo Toniol, docente di antropologia presso l'Università federale di Rio de Janeiro.





