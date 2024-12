Brasile, il tasso di disoccupazione scende ai minimi dal 2012

Nel trimestre settembre, ottobre e novembre, il tasso di disoccupazione in Brasile è sceso al 6,1%, il livello più basso dall'inizio della serie storica, nel 2012, e pari a 6,8 milioni di disoccupati nel paese.

Lo rivelano i dati diffusi oggi dell'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica, l'Ibge. Si tratta di un calo di 0,5 punti percentuali rispetto al trimestre da giugno ad agosto, quando era del 6,6%, e dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando il tasso di disoccupazione registrato era stato pari al 7,5%.

Anche la popolazione attiva, 103,9 milioni di persone, rappresenta un record dal 2012, con una percentuale di occupati sulla popolazione in età lavorativa salito al 58,8%.

Nel trimestre terminato a novembre, il Brasile contava 53,5 milioni di persone che lavoravano nel settore privato, 39,1 milioni dei quali con contratto e 14,4 milioni in modo informale. E' di 12,8 milioni, invece, il numero dei dipendenti del settore pubblico, 685.000 in più rispetto ad un anno fa e, anche questo, un record.



