Uruguay, nuova operazione chirurgica per il 'Pepe' Mujica

L'ex presidente dell'Uruguay José "Pepe" Mujica (2010-2015) verrà sottoposto ad un nuovo intervento all'ospedale Casmu di Montevideo. L'operazione è prevista per venerdì 27 dicembre.

"Abbiamo constatato che la stenosi dell'esofago era maggiore ed è per questo che verrà posizionato uno stent", ha confermato a Telemundo Raquel Panone, la dottoressa personale dell'89enne Mujica, al quale era stato diagnosticato un cancro esofageo all'inizio di quest'anno. A causa del trattamento radioterapico l'ex presidente era già stato operato a settembre, quando con una gastrostomia gli fu inserito un sondino nello stomaco per potersi alimentare. Ora, con lo stent, l'obiettivo è che possa tornare a bere ed alimentarsi per via orale e con maggiore facilità. Secondo la dottoressa Panone, Mujica, che ha partecipato attivamente alle presidenziali che hanno visto la vittoria del suo delfino Yamandú Orsi, resterà ricoverato in ospedale per almeno un paio di giorni prima di poter tornare a casa sua.



