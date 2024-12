Brasile, nuova asta da 3 mld di dollari contro il calo del real

La Banca centrale del Brasile ha annunciato una nuova asta da 3 miliardi di dollari per giovedì prossimo, in seguito al nuovo apprezzamento del dollaro.

La valuta americana ha chiuso la sessione quotata a 6,18 reais, con un rialzo dell'1,87%, raggiungendo il secondo valore nominale più alto dal 1999. Anche l'euro commerciale è salito, chiudendo la giornata a 6,44 reais, con un aumento dell'1,59%.

Parallelamente, la Borsa di San Paolo è calata dell'1,09%, chiudendo la giornata a 120.767 punti.

L'annuncio della nuova asta è avvenuto nel contesto dei cambiamenti in seno alla Banca centrale, che ora è guidata dall'economista Gabriel Galípolo, nominato da Luiz Inácio Lula da Silva in sostituzione di Roberto Campos Neto, oggetto di forti critiche da parte del presidente della Repubblica.

Dal 12 dicembre, la Banca centrale ha lanciato aste per un valore di 27,75 miliardi di dollari, il volume più grande registrato in un solo mese.

Secondo gli analisti, il persistente rialzo del dollaro riflette la frustrazione del mercato dopo che il pacchetto fiscale del governo è stato "asciugato" al Congresso la settimana scorsa.



