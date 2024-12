Media, Lula prepara un discorso di Natale ottimista

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva pronuncerà un discorso natalizio a reti unificate che dovrebbe durare tre minuti per descrivere i suoi primi due anni di mandato ed evidenziare la crescita del Prodotto interno lordo (Pil), stimata del 3,5%, ed il calo della disoccupazione, al 6,2% il minor livello degli ultimi 13 anni, secondo quanto riportato dal canale Globo News.

L'obiettivo del discorso che andrà in onda stasera alla radio e alla televisione, è quello di trasmettere ottimismo, fornendo prospettive positive per il 2025 in un contesto pessimista per la svalutazione record del real contro il dollaro ed il rapporto deficit nominale/Pil pari al 10% in questo 2024 che volge al termine.

Lula dice sovente che il 2025 sarà un "anno di raccolto" per gli impatti positivi dei programmi sociali implementati dal suo governo e per l'espansione dell'attività economica.

Il video è stato diretto dal pubblicista Sidônio Palmeira, indicato come possibile futuro ministro della Segreteria della Comunicazione, la cosiddetta Secom, in sostituzione dell'attuale ministro, Paulo Pimenta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA