Cile: Boric risponde a Milei e gli chiede 'un po' più di umiltà'

Il presidente cileno Gabriel Boric ha invitato il suo omologo argentino Javier Milei ad "avere un po' più di umiltà", dopo che quest'ultimo aveva fatto riferimento alle controverse dichiarazioni del suo ministro dell'Economia Luis Caputo con un'altra frase polemica, ovvero "mettere i sinistrorsi al loro posto".

"I Presidenti passano, ma le istituzioni e i popoli rimangono", ha detto il presidente cileno al termine di una serie di incontri nella regione di Ñuble, che confina a est con la provincia argentina di Neuquén.

"Prima di partire (da Ñuble) dobbiamo mandare un piccolo messaggio dall'altra parte della cordigliera. Voglio dire al signor Presidente Javier Milei che io sono il Presidente del Cile, e l'Argentina per me e per tutti i nostri compatrioti è un paese fratello. E voglio dire che la cordigliera che ci unisce, che i 5.000 chilometri di confine che condividiamo continueranno a esserci quando lei e io ce ne andremo", ha detto Boric.

Il presidente cileno ha poi aggiunto: "non mi riferirò con aggettivi né insulti al Presidente dell'Argentina, come lui è abituato a fare. Preferisco parlare in positivo".



