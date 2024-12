Il Cile protesta contro l'Argentina per le critiche a Boric

Il ministero degli Esteri del Cile ha inviato una lettera formale di protesta contro il governo argentino dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Luis Caputo, che in un'intervista ha definito il presidente cileno Gabriel Boric "un comunista che sta per affondare il Paese".

Nella nota consegnata all'ambasciatore argentino in Cile, il governo ha espresso il proprio disappunto per le dichiarazioni "inappropriate e inesatte" di Caputo.

Commentando la candidatura alla presidenza cilena del leader di destra Axel Kaiser nel corso di un'intervista con Radio Mitre, Caputo aveva affermato che il Cile "ha trascurato per molto tempo" la cosiddetta "battaglia culturale" che "ha fatto uscire più persone dalla povertà dagli anni '80 al 2010" e che il Paese è oggi governato da Boric, "un comunista che sta per affondarli".



