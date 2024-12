Stellantis prepara nuovi investimenti in Messico

Stellantis prevede una crescita a doppia cifra delle vendite in Messico nel 2025 con il lancio di 15 modelli e promette nuovi investimenti per l'espansione delle operazioni in terra azteca, ha affermato Carlos Quezada, presidente della società nel Paese.

L'azienda si prepara ad avviare la produzione della nuova Ram 1500 a Saltillo, dove attualmente produce veicoli come le Ram ProMaster, 2500 e 4000.

A questi modelli si affiancherà la Jeep Wagoneer S, un impegno verso l'elettrificazione che rientra nella strategia globale della società, nonché un nuovo modello che sostituirà la Compass, la cui produzione viene effettuata nello stabilimento di Toluca.

Nel 2024 — ha spiegato il dirigente — l'azienda ha avviato la produzione di veicoli elettrici a Toluca, con un investimento di 1,6 miliardi di dollari, e nel primo trimestre del 2025 proseguirà il percorso con nuovi sviluppi nel complesso di Coahuila.

"Stellantis è impegnata in Messico e vogliamo continuare a investire nel Paese, dove abbiamo alcuni dei nostri migliori stabilimenti", ha aggiunto. "A partire da gennaio — ha però sottolineato Quezada — il futuro dell'industria automobilistica dipenderà da come si svilupperanno la questione dei dazi e molti altri aspetti importanti che potrebbero avere effetti sulle aziende che producono qui ed esportano negli Stati Uniti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA