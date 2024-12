Cuba preoccupata per il ritorno di Trump alla guida degli Usa

Il governo di Cuba ha espresso la sua preoccupazione per un inasprimento delle sanzioni contro l'isola con il ritorno di Donald Trump al governo negli Stati Uniti.

"Chiaramente ci preoccupa l'impatto che può avere sulla nostra economia e sul livello di vita della popolazione una maggiore ostilità degli Stati Uniti", ha detto il vice ministro degli Esteri, Carlos Fernández de Cossío.

Secondo Cossío l'inasprimento delle relazioni tra Washington e l'Avana "viene promosso da settori dell'opposizione in esilio in Florida" ma Cuba, ha detto "sarà capace di sopravvivere".

"Tra quattro anni Trump non ci sarà più e noi saremo ancora qui", ha aggiunto parlando alla stampa durante un forum sui dieci anni dall'avvio del 'disgelo' delle relazioni bilaterali.

"Gli Usa sanno perfettamente che Cuba non finanzia il terrorismo ma sanno bene il danno che produce mantenerci nella lista nera dei paesi legati al terrorismo, e quello è l'obiettivo", ha evidenziato il funzionario castrista.



