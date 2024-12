Arrestato in Bolivia il 'barone della droga' peruviano Velarde

Le autorità della Bolivia hanno arrestato a Santa Cruz de la Sierra il narcotrafficante internazionale Adrián "El Chato" Velarde Huamani, conosciuto in tutta l'America latina come il "barone della droga" peruviano.

Ricercato dal 2007 delle autorità del Perù è considerato uno dei maggiori responsabili di produzione e distribuzione di droga prodotta nella Valle de los Ríos Apurímac, Ene e Mantaro (Vraem), responsabile dell'invio di tonnellate di cocaina soprattutto in Bolivia e Brasile.

Secondo le ricostruzioni della polizia del Perù Velarde si era trasferito definitivamente in Bolivia nel 2015 da dove continuava a gestire i suoi traffici illeciti.



