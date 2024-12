L'Ecuador ottiene un primo esborso di 500 milioni dal Fmi

L'Ecuador ha ottenuto un primo esborso di 500 milioni di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel quadro dell'accordo su un credito da 4 miliardi di dollari complessivi approvato a maggio di quest'anno.

"In un contesto macroeconomico difficile e con rinnovate pressioni derivanti dalla crisi elettrica causata da una siccità storica, il nostro obiettivo rimane quello di sostenere gli sforzi delle autorità per migliorare gli standard di vita di tutti gli ecuadoriani, concentrandoci sulla protezione dei più vulnerabili, sulla salvaguardia della stabilità macroeconomica e sulla promozione di una crescita sostenibile e inclusiva", afferma una nota emessa dallo staff tecnico del Fmi al termine della prima revisione dell'accordo.

Secondo l'istituzione multilaterale di credito "le autorità ecuadoriane hanno compiuto progressi significativi nell'attuazione del loro piano di riforma economica" e "gli obiettivi indicati per la prima revisione dell'accordo sono stati soddisfatti e l'attuazione delle riforme strutturali sta procedendo bene".



