A Cuba il sistema elettrico è stato ripristinato

Il ministero delle Miniere e dell'Energia cubano ha informato di essere riuscito a ripristinare il servizio elettrico nazionale, dopo la "disconnessione totale" del sistema avvenuta tre giorni fa e che ha lasciato milioni di abitanti senza luce. La società energetica locale ha poi affermato, senza fornire ulteriori dettagli, che il blackout è stato causato da un "innesco dell'interruttore automatico della centrale termoelettrica Antonio Guiteras de Matanzas".

Non si è trattato di un episodio isolato per l'isola. Per quasi una settimana a ottobre la maggior parte di Cuba ha subito blackout quasi totali, i peggiori degli ultimi decenni.

Il governo castrista attribuisce la responsabilità della crisi in corso nel Paese caraibico alle sanzioni economiche statunitensi, sebbene i critici di tale tesi sottolineino anche la mancanza di investimenti pubblici nelle infrastrutture.





