Brasilia, 'crollo dell'export verso il Mercosur colpa di Milei'

Le politiche economiche adottate del presidente argentino Javier Milei hanno causato un crollo delle esportazioni brasiliane verso i Paesi del Mercosur nel 2024. Lo riferisce la sottosegretaria per l'America latina e i Caraibi del ministero degli Esteri brasiliano, Gisele Padovan.

"L'anno scorso il Brasile ha esportato beni per 23,5 miliardi di dollari verso i paesi del Mercosur, il 6,9% del nostro export, e ha importato beni per 17 miliardi di dollari, pari al 7% del totale, registrando un surplus di 6,5 miliardi di dollari.

Purtroppo quest'anno il nostro surplus è diminuito del 20% a causa del calo delle esportazioni verso l'Argentina", ha affermato Padovan al quotidiano O Globo, evidenziando che il risanamento economico promosso dal presidente ultra-liberista è "l'unica ragione" per il risultato negativo.

"È l'unica spiegazione per cui da un anno all'altro si verifica un calo del 20%. Cosa è cambiato quest'anno? Il nuovo governo in Argentina che ha promosso cambi significativi che ha avuto implicazioni negative per noi", ha precisato. Per il governo brasiliano il crollo dell'export verso Argentina e Mercosur è particolarmente preoccupante perché il commercio nella regione "ha un alto valore aggiunto: l'82% delle nostre esportazioni sono prodotti manifatturieri e semilavorati, che generano occupazione e reddito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA