Giornata nazionale della Samba, a Rio sfilano le scuole

Rio de Janeiro ha già iniziato a celebrare la Giornata Nazionale del Samba, in calendario il prossimo 2 dicembre, con tre giorni di sfilate delle scuole della celebre musica, icona del Carnevale brasiliano.

Tutte le scuole di samba sfileranno sino a domani nella Cidade do Samba, a Gamboa, nella regione portuale di Rio, ma è "la prima volta che si tiene per tre giorni e che c'è un ingresso solidale di 1 kg di cibo (ovvero nessun costo ma per entrare bisogna fare una donazione di 1 kg di alimenti non deperibili). Speriamo che questo generi un maggiore impatto popolare perché la qualità dell'evento si è evoluta molto e sono sicuro che sarà un evento migliore e con più gente rispetto al passato", ha dichiarato all'Agência Brasil Gabriel David, presidente della Lega Indipendente delle Scuole di Samba di Rio de Janeiro.

Ogni scuola avrà 40 minuti per sfilare, cantando il suo enredo ('ritornello') di samba del Carnevale 2025 e facendo le prove. Una première in versione ridotta rispetto alle sfilate del prossimo anno ma, assicura David, "ne varrà la pena e ci saranno tante sorprese interessanti".



