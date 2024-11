Transizione energetica, Petrobras produrrà metanolo 'verde'

La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha firmato un accordo con la società danese European Energy per la realizzazione di un impianto per la produzione di metanolo ecosostenibile nello stato di Pernambuco. Lo ha annunciato al quotidiano O Globo il direttore della transizione energetica di Petrobras, Mauricio Tolmasquim. "La creazione di alleanze commerciali contribuisce alla mitigazione dei rischi, al rafforzamento della governance aziendale e allo scambio di informazioni, esperienze e tecnologia", ha sottolineato Tolmasquim. "La European Energy ha già un processo di produzione di e-metanolo in corso e sta costruendo un impianto in Europa. Vogliamo costruire uno stabilimento ancora più grande in Brasile. Inoltre la European Energy ha già contatti con potenziali clienti. Inizialmente, questo prodotto è più costoso dei combustibili fossili e serve un acquirente disposto a pagare una sorta di premio", ha aggiunto.

L'accordo è in linea con il piano strategico aziendale 2025-2029 di Petrobras, che prepara l'azienda a guidare una transizione energetica equa, riducendo le proprie emissioni ed espandendo l'offerta di prodotti più sostenibili.

L'e-metanolo è una soluzione a basso contenuto di carbonio che può essere utilizzata nei processi industriali o come carburante, soprattutto nel trasporto marittimo. Viene prodotto combinando idrogeno a basso contenuto di carbonio, ottenuto mediante elettrolisi dell'acqua utilizzando fonti energetiche rinnovabili come solare ed eolica, con anidride carbonica biogenica.



