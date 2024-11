La Bolivia apre ai cinesi per l'estrazione diretta del suo litio

Il governo boliviano ha firmato un contratto con la società cinese Hong Kong Cbc investment limited per la costruzione di impianti con tecnologia di estrazione diretta del litio dal deserto di sale di Uyuni, nel sud-ovest del paese sudamericano. Il contratto è stato firmato dal presidente dell'azienda statale Yacimientos del Litio Bolivianos (Ylb), Omar Alarcón, e dal rappresentante legale della Cbc, Chunsheng Ma, in una cerimonia nel palazzo del governo a cui hanno partecipato il presidente boliviano Luis Arce e il ministro degli Idrocarburi e dell'Energia, Alejandro Gallardo.

"È un giorno speciale per il nostro popolo che ha riposto le sue speranze su questo processo di industrializzazione che ha messo gli occhi sulle nostre saline a beneficio dei boliviani", ha detto Arce, ricordando che il suo paese ha riserve pari a 23 milioni di tonnellate di litio. "L'investimento totale della Cbc è di 1,03 miliardi di dollari", ha aggiunto il presidente, mentre il suo ministro degli Idrocarburi ha assicurato che nei due complessi industriali saranno prodotte 35.000 tonnellate di carbonato di litio l'anno.



