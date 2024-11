Sarà a Panama la Cop13 per la tutela delle tartarughe marine

Panama è stata scelta come sede della 13/a Conferenza delle parti (Cop13) della Convenzione interamericana per la protezione e la conservazione delle tartarughe marine che si terrà nel giugno 2028.

L'evento riunirà rappresentanti dei 16 Paesi membri dell'accordo, nonché agenzie ambientali, di pesca, di relazioni estere, accademici, scienziati e organizzazioni della società civile per rafforzare la cooperazione internazionale in questo settore.

L'incontro analizzerà soluzioni a problemi quali le catture accessorie nelle attività di pesca, l'impatto dei cambiamenti climatici, l'inquinamento luminoso e il consumo illegale di uova e carne di tartaruga.

Saranno esaminati e approvati anche i piani di lavoro e le attività del Comitato scientifico e consultivo della convenzione, si legge in una nota del ministero dell'Ambiente di Panama.



