Petrobras annuncia investimenti per 111 miliardi di dollari

La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha divulgato le linee guida del suo Piano strategico quinquennale (Pe) 2025-2029, annunciando investimenti per 111 miliardi di dollari nel periodo. Si tratta di un aumento del 9% rispetto a quanto previsto nel precedente Pe.

Del totale, 77 miliardi saranno destinati al settore di esplorazione e produzione petrolifera. La stima è che grazie ai nuovi investimenti la produzione giornaliera di idrocarburi raggiunga i 3,2 miliari di barili di petrolio. Entro il 2029 l'azienda intende attivare dieci nuovi sistemi di estrazione nei giacimenti petroliferi di Pre-sal in alto mare.

Significativi investimenti - 20 miliardi di dollari - vengono destinati alla raffinazione di combustibili. Quasi 17 miliardi di dollari - il 15% in più del precedente piano - saranno indirizzati verso la transizione energetica.

In occasione del lancio del piano di investimenti il Consiglio di amministrazione della società ha anche approvato il pagamento di oltre 3,5 miliardi di dollari in dividendo straordinari



Riproduzione riservata © Copyright ANSA