Milei rompe con la vice Villaruel, 'è parte della casta'

Una rottura ai vertici dell'esecutivo era nell'aria da tempo ma adesso il presidente argentino Javier Milei l'ha resa esplicita: "la vicepresidente Victoria Villaruel è parte della casta e porta avanti una sua agenda politica personale". Così il leader ultraliberista ha bollato in un'intervista televisiva la sua vice Villaruel, fino ad oggi colei che rappresentava l'anima più conservatrice della coalizione La Libertà Avanza.

Parole soppesate con cura per sancire una rottura che era già stata resa esplicita da tempo sui social, dove le truppe digitali del presidente castigavano con durezza ogni movimento della vice. Il portavoce di Milei, Manuel Adorni, ha precisato i contorni della rottura ribadendo che Villaruel, come presidente del Senato, "purtroppo trascorre molto tempo vicino alla casta". "Ovviamente non chiediamo le sue dimissioni", ha quindi aggiunto Adorni riferendosi ad un'opzione che tuttavia non era stata mai menzionata fino ad oggi. A far precipitare la rottura sarebbe stata una frase di Villaruel dove afferma che nel Senato si svolge "l'alta politica" quando per Milei il Parlamento è piuttosto "un nido di topi" spregevoli che cerca di ostruire le iniziative del governo con l'unico fine di autopreservarsi.

Sullo sfondo della rottura tuttavia sembra esserci la percezione da parte del nucleo duro del presidente che - sulla scia dei buoni risultati sul fronte macroeconomico e degli ultimi sondaggi in vista delle amministrative del 2025 - si tratta del momento giusto per sferrare un'offensiva contro tutti gli avversari politici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA