El Salvador, in 30 anni perso 13% del Pil a causa del clima

El Salvador ha perso 13,3 punti percentuali del suo prodotto interno lordo negli ultimi tre decenni a causa di "disastri climatici", ha affermato il ministro dell'Ambiente e delle Risorse naturali, Fernando López.

"Gli effetti negativi del clima nel nostro Paese sono evidenti — ha detto — e negli ultimi tre decenni i disastri climatici hanno generato perdite equivalenti al 13,3% del Pil, colpendo principalmente il settore agricolo, i trasporti e l'edilizia abitativa".

López ha sottolineato che almeno 1,9 milioni di persone hanno subito danni e ha lamentato la "perdita di centinaia di vite a causa di questi eventi estremi".

El Salvador affronta eventi idrometeorologici sempre più frequenti ed estremi a causa della sua posizione nel corridoio secco centroamericano, che si alternano a periodi di siccità.

"La nostra posizione è privilegiata perché ci troviamo in un punto strategico del continente americano, fungendo da ponte naturale tra il nord e il sud. Tuttavia, siamo all'epicentro della crisi climatica e, sebbene El Salvador emetta solo lo 0,04% delle emissioni globali di gas serra, ne soffriamo in modo sproporzionato le conseguenze", ha insistito il ministro López.

La recente tempesta tropicale Sara, che ha generato piogge intense per tre giorni, ha lasciato il settore dei cereali con perdite per oltre 1,8 milioni di quintali di fagioli e mais, per un valore di 65,2 milioni di dollari, e ha causato l'evacuazione di oltre 700 persone.



