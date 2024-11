Sheinbaum al G20, 'le guerre assurde devono finire'

Nel suo secondo messaggio ai leader presenti al vertice del G20 di Rio de Janeiro, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha invitato a "fermare l'economia di distruzione, che porta solo alla sofferenza" e ha affermato che "le guerre assurde devono finire". "A questo serve la politica - ha aggiunto - e noi siamo qui per costruire la pace e proteggere coloro che soffrono".

Nel suo discorso, il capo dello Stato ha sottolineato che il Messico ha deciso di portare inclusione, uguaglianza, democrazia e giustizia in "aree che non immaginavamo". Sheinbaum ha citato come prova le riforme costituzionali recentemente approvate in Messico in campo giudiziario, sull' uguaglianza di genere e il pieno riconoscimento dei popoli e delle comunità indigene e afro-messicane come soggetti di diritto.

La presidente ha invitato a elevare questi principi "al più alto livello internazionale", aggiungendo: "Costruiamo una pace duratura, eliminando ogni forma di discriminazione".



