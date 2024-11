Cile, in funzione la prima locomotiva a idrogeno del Sudamerica

E' entrata in funzione in Cile la prima locomotiva a idrogeno del Sud America. Lo annuncia la società del settore minerario Antofagasta Minerals, di proprietà del Gruppo Luksic, uno dei 10 maggiori produttori di rame nel mondo.

Il convoglio opererà inizialmente un tratto di collegamento interno tra le installazioni della compagnia mineraria nella città di Antofagasta, nella costa atlantica nord del Paese, e il porto commerciale della stessa città Il presidente della compagnia, Ivan Arriagada, ha sottolineato che l'inaugurazione della locomotiva rappresenta "un ulteriore passo nel percorso di innovazione che fa parte del sigillo di Antofagasta Minerals e ci permetterà di conoscere questo nuovo carburante, che emette solo vapore acqueo e aria calda, a differenza dei combustibili fossili come il diesel".

L'unità a idrogeno è stata sviluppata dalla cinese Qishuyan Company e dichiara una potenza totale di 1.000 kilowatt grazie a un sistema di stoccaggio dell'idrogeno a bordo da 35 MPa con un peso inferiore di circa 30 tonnellate rispetto a modelli analoghi.



