Milei sulla vittoria di Trump, 'abbiamo esportato la motosega'

Il presidente argentino, Javier Milei, ha rivendicato la paternità sul modello di politica di aggiustamento fiscale sintetizzato dall'immagine della "motosega" e ha affermato che con la vittoria di Donald Trump anche gli Stati Uniti si apprestano a seguirlo. "Negli Usa se ne sono già resi conto e ci stanno copiando il modello", ha dichiarato oggi Milei partecipando a Buenos Aires ad un evento della piattaforma Meta, di Marc Zuckerberg. Il leader ultraliberista considera di aver fatto scuola anche con il suo ministero della Deregulation e che il futuro assessore di Trump in materia - niente di meno che il ceo di Starlink e Space X, Elon Musk - ha tenuto conversazioni su questo con il ministro Federico Sturzenegger. "Elon Musk parla con Sturzenegger per vedere come deregolamentare l'economia statunitense", ha affermato Milei.

Il presidente argentino ha quindi ribadito che "l'Argentina deve essere all'avanguardia in materia di libertà economica così come ha fatto l'Irlanda negli anni '80 ed oggi è un Paese con un Pil pro-capite 50% maggiore a quello degli Usa".

Le dichiarazioni di Mieli avvengono inoltre alla vigilia della sua partecipazione al meeting del foro ultraconservatore Cpac di Mar a Lago, in Florida, dove è previsto un incontro con il presidente eletto Usa.



