Il presidente salvadoregno Bukele decorato in Costa Rica

Il presidente del Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha decorato il capo di Stato salvadoregno, Nayib Bukele, dell'Ordine nazionale Juan Mora Fernández per il piano di sicurezza con cui ha "salvato" il suo Paese dalle bande criminali.

Il riconoscimento è stato consegnato dopo un incontro tra i due leader con i loro funzionari per la firma di accordi di cooperazione.

"Il presidente Bukele — ha affermato Chaves — con il suo impegno, determinazione e coraggio si è guadagnato il riconoscimento del popolo salvadoregno, della comunità mondiale e ovviamente del popolo costaricano, per una ragione ben precisa: ha salvato la sua patria dall'infame violenza della criminalità organizzata che teneva in ostaggio le vie di comunicazione e la popolazione".



