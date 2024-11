'In Venezuela in corso il conflitto più grave dell'Occidente'

Per l'opposizione al governo di Nicolas Maduro "la lotta in Venezuela è il conflitto più importante dell'Occidente". Lo ha affermato la leader conservatrice María Corina Machado nel corso del suo intervento al Forum Free America 2024, in corso a Città del Messico, in cui ha invitato i Paesi della regione a tagliare i legami diplomatici con Caracas per aumentare la pressione internazionale su Caracas.

L'ex deputata di Vente Venezuela ha denunciato che Maduro ha stabilito legami con gruppi criminali e governi autoritari ed evidenziato che in questo contesto l'opposizione si batte in condizioni molto difficili affrontando la "feroce repressione" messa in atto dalle autorità tra arresti arbitrari, torture e maltrattamenti di chi la pensa diversamente. Ringraziando per il Premio Odca per i diritti umani conferitole durante il Forum Machado ha dedicato il riconoscimento ai prigionieri politici e alle loro famiglie.

"Questo premio è per tutti i venezuelani rapiti dalla tirannia, ognuno di loro ci dà più forza e urgenza", ha detto. "La lotta continua, fino alla fine. Non c'è altra opzione", ha concluso.





