Lula, 'Trump pensi al clima, come un abitante della Terra'

Il capo di Stato brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha esortato il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump a "pensare come un abitante del pianeta Terra" affermando che le questioni ambientali devono far parte dei suoi piani di governo. Lo ha detto in un'intervista esclusiva di Lula a Christiane Amanpour della Cnn International, secondo anticipazioni del portale Cnn Brasil.

"Deve rendersi conto che gli Usa sono sul mio stesso pianeta - ha detto Lula -. Dobbiamo assumerci la responsabilità di mantenere questo pianeta Terra. Dobbiamo fare in modo che il pianeta non si riscaldi di più di 1,6 gradi".



