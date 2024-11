Bolsonaro tifa Trump, 'uno dei più grandi leader conservatori'

L'ex presidente brasiliano di destra, Jair Bolsonaro (Pl), ha espresso il suo sostegno alla candidatura di Donald Trump per le presidenziali negli Stati Uniti di domani, definendolo il "più grande leader conservatore del nostro tempo".

"A nome di tutti i brasiliani che amano Dio, lo Stato di Israele, rispettano la famiglia, la proprietà privata, il libero mercato e la libertà di espressione, facciamo i nostri migliori auguri a Trump", ha dichiarato Bolsonaro.

L'ex capo di Stato e Trump hanno mantenuto un rapporto stretto durante i rispettivi mandati, condividendo varie visioni politiche.

Secondo il leader della destra brasiliana, gli Stati Uniti "hanno proiettato il loro potere" a livello globale "durante il mandato di Trump, tra il 2017 e il 2021". In quel periodo "non ci sono state guerre, c'è stata la pace in tutto il mondo", ha affermato Bolsonaro, mentre ora, evidenzia: "ci sono conflitti, c'è il ritorno del terrorismo e la censura che imprigiona tutti".



