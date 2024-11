Messico, indagini sui magistrati contrari alle riforme

In Messico la procura ha aperto un'indagine su alcuni giudici per il probabile reato di abuso di potere, dopo le sospensioni da loro concesse contro la riforma giudiziaria. L'inchiesta è iniziata a seguito delle denunce presentate dai rami legislativo ed esecutivo.

Fonti giudiziarie, che hanno chiesto l'anonimato per timore di ritorsioni, hanno riferito al quotidiano El Universal che la procura ha sollecitato copie dei fascicoli delle sospensioni concesse tramite un'e-mail in cui i magistrati sono stati informati dell'indagine.



