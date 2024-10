Petro contrario a nuove esplorazioni petrolifere in Colomb

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha ribadito la sua contrarietà ad autorizzare nuovi progetti di esplorazione petrolifera nel Paese. La linea ambientalista di Bogotà è stata nuovamente esposta nel corso della Conferenza interamericana dei ministri del Lavoro presso l'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Consapevole di dover affrontare critiche per questa posizione Petro ha sottolineato che non ha intenzione di fare passi indietro, convinto di dover preservare il territorio da rischi futuri per l'ambiente associati alla firma di nuovi contratti di esplorazione di petrolio e gas. "Non autorizzerò perché so che firmare nuovi contratti di esplorazione significherebbe mettere i nostri figli e nipoti di fronte alla morte della specie umana entro 10 o 15 anni".

Le dichiarazioni di Petro rischiano di far salire ulteriormente la tensione tra il governo e alcuni settori produttivi già sul piede di guerra contro la proposta di identificare nuove numerose aree di protezione ambientale, rendendo impossibile così lo sviluppo di attività economiche.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA