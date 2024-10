Amb.Fondi, 'grandi margini di crescita per l'Italia in Paraguay'

Grazie a "relazioni bilaterali molto buone", il "margine di crescita" per gli scambi economici tra l'Italia e il Paraguay è molto ampio. Ne è convinto l'Ambasciatore d'Italia in Paraguay, Marcello Fondi, che ne ha parlato in un'intervista al programma Tribuna di Paraguay TV, ripresa dall'agenzia Información Paraguaya.

Alla guida della sede diplomatica di Asunción da un anno e mezzo, Fondi ha evidenziato i progressi già realizzati in diversi settori che "consolidano una lunga storia di amicizia basata su legami economici e culturali" e il "crescente interesse per la lingua italiana" nel Paese.

Tuttavia è in campo economico che il potenziale vede un margine ancora inespresso. "L'Italia è solo il quindicesimo partner del Paraguay in termini di relazioni commerciali e noi vogliamo migliorare", ha detto Fondi, evidenziando l'interesse italiano in settori come l'agricoltura e l'alta tecnologia, ambito in cui già si valuta un progetto comune per il lancio di nano-satelliti, in cui l'Italia cerca di collaborare allo sviluppo tecnologico del Paraguay.

Una delle scommesse più rilevanti per l'ambasciatore è la promozione del modello italiano delle piccole e medie imprese (Pmi), che è stato fondamentale per lo sviluppo industriale del Paese. "Sono sicuro che interesserà anche il tessuto produttivo del Paraguay", ha aggiunto.

L'ambasciatore ha inoltre anticipato che la prossima settimana una delegazione guidata dal sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale dell'Italia, Maria Tripodi, sarà nella capitale del Paraguay per incontrare le autorità e portare avanti progetti di cooperazione bilaterale.

Per quanto riguarda le relazioni culturali, Fondi ha affermato che c'è stato un aumento della domanda da parte dei paraguaiani interessati a viaggiare in Italia, che riflette il rafforzamento dei legami tra i due Paesi.



