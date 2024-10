Forte riduzione di migranti nel Darién dopo accordo Panama-Usa

L'accordo tra Panama e Stati Uniti per rimpatriare i migranti irregolari che attraversano la giungla del Darién, al confine con la Colombia, ha ridotto quest'anno il transito su questa rotta di cittadini ecuadoriani del 92% e quello di colombiani del 65% rispetto ai mesi di agosto e settembre del 2023. L'accordo è in vigore dal 1 luglio.

In totale, dal 20 agosto 787 migranti sono stati deportati su 19 voli verso Colombia, Ecuador e India. La stragrande maggioranza dei migranti irregolari sono venezuelani, ma il rimpatrio non può essere effettuato in questo caso per la sospensione delle relazioni diplomatiche tra Panama e Caracas.

Fino al 13 ottobre, sono arrivati ;;a Panama attraverso il Darién 274.444 migranti irregolari, il 36,5% in meno rispetto ai 432.211 registrati nello stesso periodo del 2023, secondo i dati ufficiali di Panama.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA