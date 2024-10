Brasile, respinto ricorso di Bolsonaro per riavere il passaporto

La Corte Suprema del Brasile ha respinto all'unanimità i ricorsi presentati dai legali dell'ex presidente Jair Bolsonaro che, nell'ambito dell'inchiesta sul presunto tentativo di colpo di Stato dell'8 gennaio del 2023 chiedeva di poter recuperare il suo passaporto.

Il massimo tribunale, si legge nella sentenza, ha respinto anche le richieste di Bolsonaro di poter comunicare con altre persone indagate e di avere accesso alla testimonianza resa dal suo ex assistente, il tenente colonnello Mauro Cid.

Nella sentenza il giudice Alexandre de Moraes afferma che le indagini finora svolte evidenziano il rischio di "evasione" degli indagati, e che per questo si mantiene il divieto di restituzione del passaporto.

Per quanto riguarda invece la misura cautelare che vieta i contatti con altre persone indagate anche tramite i loro difensori, "questa - afferma il giudice - si rende necessaria per garantire la regolare raccolta delle prove nel corso delle indagini, senza che vi siano interferenze nel procedimento investigativo da parte dei soggetti indicati sotto inchiesta".





