Lula annulla il viaggio in Russia al vertice dei Brics

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha annullato il viaggio in Russia per partecipare al vertice dei Brics previsto a Kazan dal 22 al 24 ottobre a causa di una ferita alla nuca riportata per un incidente domestico.

La decisione, si legge in un breve comunicato, è stata presa "su consiglio dello staff medico presidenziale" che sconsiglia la realizzazione di un viaggio di lunga durata.

Lula, prosegue la nota, "parteciperà al vertice in videoconferenza e svolgerà un normale orario di lavoro questa settimana a Brasilia, nel Palácio do Planalto".

Secondo quanto riferisce il bollettino medico ufficiale Lula è stato ricoverato oggi all'ospedale Sírio-Libanese della capitale con una "ferita contundente nella regione occipitale".

I medici, prosegue la nota, riferiscono che "il caso non è grave" ma hanno consigliato al presidente di non affrontare lunghi viaggi. Lula "rimane sotto la supervisione di un'équipe medica guidata dal cardiologo Roberto Kalil e dalla dott.ssa Ana Helena Germoglio", conclude il bollettino medico.



