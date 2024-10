Musk all'attacco di Maduro, 'ha perso le elezioni'

Il magnate sudafricano Elon Musk ravviva lo scontro a distanza con il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Il proprietario di Tesla, SpaceX e del social network X ha infatti attaccato il leader chavista affermando che ha perso "e di molto" le elezioni dello scorso 28 luglio.

Nel corso di un evento pubblico a sostegno della candidatura alla Casa Bianca di Donald Trump, Musk ha detto che in Venezuela "si sono tenute false elezioni, Maduro ha perso in maniera considerevole ma ha detto di aver vinto, ci sono state grandi proteste, ma la gente non ha avuto modo di difendersi. Con cosa dovrebbero combattere, con i bastoni?". "Anche se ha perso le elezioni è ancora al potere e questo rappresenta un rischio per noi", ha detto l'imprenditore chiedendo agli americani di "fare tutto il possibile" per difendere la Costituzione del Paese sudamericano. Nel corso della campagna elettorale Maduro ha più volte accusato Musk di finanziare un tentativo di colpo di stato in Venezuela.



