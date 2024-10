Cop16 in Colombia, indigeni custodi della 'pace con la natura'

Uccelli appartenenti a oltre 40 specie differenti sono stati registrati nel loro habitat naturale per comporre una versione unica dell'inno nazionale della Colombia. Sarà questa la colonna sonora che accoglierà i delegati dei Paesi di tutto il mondo riuniti dal prossimo lunedì - fino al primo novembre - nella città colombiana di Cali in occasione della 16ma Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (Cop16). Il pacifico cinguettio accompagna il motto scelto dal Paese ospitante per l'evento: "Pace con la natura" in riferimento agli "avvertimenti" lanciati dagli ecosistemi sofferenti del pianete "per fermare questa guerra suicida". Considerati "custodi della biodiversità" le comunità indigene locali saranno assolute protagoniste della riunione su cui l presidente Gustavo Petro ha investito moltissimo politicamente.

Nel corso dell'incontro i circa 12.000 partecipanti attesi - tra cui almeno dieci capi di Stato - discuteranno e negozieranno accordi per proteggere la natura e porre fine alla distruzione delle risorse naturali del pianeta.Tra i propositi definiti dalla Colombia per considerare il summit un successo c'è l'impegno dei Paesi ricchi a stanziare maggiori finanziamenti per il raggiungimento degli obiettivi climatici nei Paesi in via di sviluppo.

Uno dei focus sarà poi l'attuazione del Quadro Kunming-Montreal, approvato nell'ultimo vertice in Canada che punta a trasformare il 30% del pianeta in aree protette e ripristinare il 30% degli ecosistemi degradati.

Il vertice sarà blindato a causa del clima di tensione generato dalle minacce dei militanti dello Stato maggiore centrale (Emc), organizzazione criminale composte da militanti delle disciolte Forze armate rivoluzionarie di Colombia (Farc), di voler colpire obiettivi nel corso del forum diplomatico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA