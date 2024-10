Venezuela, fulmine e incendio in deposito di greggio, 18 feriti

Un enorme deposito di greggio appartenente alla compagnia petrolifera statale Pdvsa (Petroleos de Venezuela), arde da stamane nella città occidentale venezuelana di Cabimas dopo che un' esplosione ha ferito almeno 18 persone, secondo quanto riferito dai media locali.

L'incendio è scoppiato nelle prime ore di stamane dopo che un fulmine ha colpito il deposito di La Salina in cui erano stoccati circa 75.000 barili di petrolio.

I vigili del fuoco di Cabimas, città di quasi 300 mila abitanti dello Stato petrolifero di Zulia, e operai di Pdvsa stanno cercando di circoscrivere l'incendio con un concentrato di schiuma speciale per questo tipo di carburante, assai bituminoso.

Tra i feriti, 14 hanno riportato ustioni di primo grado e altri quattro ustioni di secondo grado, riporta il quotidiano indipendente Versión Final.

Gli abitanti della zona hanno condiviso sui social network video che mostrano l'entità dell'incendio e la densa coltre di fumo visibile a chilometri di distanza.

"Il comandante dei vigili del fuoco di Cabimas, Mufid Houmeidan, ha invitato gli abitanti a mantenere la calma, escludendo l'evacuazione della città", ha reso noto il giornale filogovernativo Últimas Noticias.

La società statale PDVSA non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale sull'incidente che, come tanti altri, sono frequenti nell'industria petrolifera venezuelana e sono dovuti, secondo gli esperti e i leader sindacali, ad anni di investimenti insufficienti e gestioni fallimentari. Il governo di Nicolás Maduro è invece solito attribuire questi incidenti a "sabotaggi terroristici della destra", come il presidente del Venezuela definisce tutti i suoi avversari politici.



